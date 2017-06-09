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Общество

Холостяк Илья Глинников рассказал о своей личной жизни после проекта

Актер вместе со своей невестой готовятся к венчанию
Фото: novayagazeta-ug.ru Фото: novayagazeta-ug.ru
Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Илья Глинников и Екатерина Никулина после шоу «Холостяк» поделились первыми совместными фото и рассказали, как им живется вместе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 

Как рассказал актер, Катю он любит больше жизни и с ней ему никогда не бывает скучно. Они вместе смотрят фильмы, читают книжки, спорят и говорят часами.

Как оказалось, сразу после окончания проекта Глинников приехал в дом родителей Никулиной, собрал её вещи и перевез девушку к себе. После этого они уже успели побывать в Грузии, где Катя познакомилась с родственниками ее избранника.

Глинников отметил, что для него очень важно как воспримут его избранницу родственники, в частности, бабушка. Илья отметил, Катя очень понравилась его бабушке и остальным родственникам. Глинников рассказал, что он планирует обвенчаться с Катей. И, по его словам, венчаться они будут в Грузии. Как отметил Илья, для него венчание даже важнее свадьбы.

Илья отметил, что Катя прекрасная хозяйка. Она очень хорошо готовит. И это не только вкусные каши по утрам, но и великолепные ресторанные блюда к ужину. Как считает Илья, Кате следует открыть свой ресторан, ведь она обладает также прекрасными организаторскими способностями.

А еще после проекта влюбленные завели двух собак: Чаплина и Уну. Как отметил актер, щенков они решили приобрести после просмотра фильма «Лучше не бывает». 

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