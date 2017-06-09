Во Владивостоке масштабно отпразднуют День России

Программа мероприятий

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

12 июня во Владивостоке пройдёт яркое и красочное празднование Дня России. Администраций города подготовлено порядка 50 мероприятий - это творческие мастер-классы, концертные программы, показательные выступления по восточным единоборствам, спортивные соревнования, локальные площадки для детей, выставки-ярмарки рукоделия. Мероприятия состоятся на набережной Спортивной гавани, на Университетской и Корабельной набережных, в Театральном и Адмиральском скверах и на других площадках, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Принять участие в мероприятии приглашаются жители и гости города. Вход свободный.

В этот день на набережной Спортивной гавани начнется концертно-развлекательная программа с выступлением творческих коллективов и исполнителей. Горожан здесь ждет множество интересных площадок и развлечений:

С 11 до 18 часов на верней площадке амфитеатра начнёт свою работу выставка-продажа товаров декоративно-прикладного творчества. Городские умельцы представят свои работы из бисера, изделия из бересты, деревянные игрушки, вышивку и многое другое;

С 11 до 18 часов здесь же все желающие смогут также принять участие в мастер-классах по бисероплетению, росписи деревянных игрушек, оригами, аквагриму, бумагопластике и даже аквагриму;

С 11 до 18 часов юные модницы смогут посетить выездную парикмахерскую, где можно будет заплести косички. Здесь же все желающие смогут нанести аквагрим;

С 11 до 13 часов гостям праздника предложат принять участие в интерактивном уроке по географии;

С 11:30 до 16 часов на набережной будет работать музыкальная группа баянисты и вокалисты в русских национальных костюмах. Здесь прозвучат песни о России и русские народные песни;

С 11:30 до 18 часов в районе фонтана развернётся локальная площадка для самых юных горожан «Мой дом – моя Россия». Ребят ждёт конкурс рисунков на асфальте, мастер-класс по бисероплетению, также детям предлагают создать тематическое художественное панно;

С 12 до 14 часов на площадке амфитеатра пройдёт красочный праздничный концерт. На сцену выйдут лучшие вокальные и хореографические коллективы и солисты приморской столицы. Всем желающим будет также предложено принять участие в тематической викторине. Победителей ждут подарки;

С 15 до 18 часов в амфитеатре состоится концертная программа «России дружный хоровод». На сцену выйдут коллективы муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Традиции и современность» - хор «Улыбка», народный хор «Русская песня», вокальные группы «Мечта», «Юность», «Россияночка», народный хор «Дети войны»;

В День России жителей и гостей приморской столицы приглашают также в сквер имени Ленина (напротив железнодорожного вокзала).

С 7 до 22 часов здесь будет проходить фестиваль казачьей культуры. Приморская региональная общественная организация по сохранению культурного наследия казачества «Казачий стан» представит культурно-развлекательную программу.

В Театральном сквере 12 июня будут звучать гитары.

С 12 до 15 часов здесь состоятся мастер-классы по игре на гитаре. Их проведут воспитанники и преподаватели музыкальных отделений муниципальных детских школ искусств и музыкальных школ Владивостока.

Торжественные мероприятия состоятся около мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» на Корабельной Набережной.

С 12 до 15 часов здесь пройдёт торжественный митинг посвящённый Дню России, концертная программа и парад байкеров от некоммерческой общественной межрегиональной организация по развитию мотоциклетного движения мотообъединениями «Братство Востока».

Кроме того, 12 июня на набережной Спортивной гавани развернутся спортивные тематические площадки с выполнениями нормативов ГТО и показательными выступлениями спортсменов различных федераций:

С 9 до 21 часа федерация гребли на байдарках и каноэ Приморского края проведет тренировки и мастер-классы по гребле на лодках класса «Дракон»;

С 11 до 13 часов будет работать информационная площадка «Бокс»;

С 11 до 18 часов пройдут соревнования «Спортивный лабиринт» - все желающие смогут попробовать свои силы в спортивном ориентировании;

С 11 до 16 часов на акватории возле спорткомплекса «Олимпиец» гости праздника увидят гонки на парусных яхтах;

С 11 до 18 часов будут работать «Веселые старты» для всей семьи с дартсом, хоккеем с мячом, полосами препятствий и эстафетами;

С 11 до 18 часов будет работать зона развлечений с надувными конями (прохождение дистанции на время), бой на надувных дубинах и аквагримом на тему Дня России;

С 11 до 18 часов развернутся показательные выступления, конкурсы и консультации по джиу-джитсу, кикбоксингу, айкидо, тхэквондо, черлидингу и сноуборду;

С 11 до 18 часов будут работать палатки ГТО - информационная зона с приемом нормативов в тестовом режиме: рывок гири, поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье и прыжок с места в длину;

С 11 до 13 часов развернется площадка с нанесение аквагрима с символикой ГТО;

С 13 до 17 часов состоится акция «Рекорд дня» с различными площадками - рывок гири 16 кг на наибольшее количество раз за 4 мин, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье на максимум сантиметров, сгибание и разгибание в упоре лежа на полу на количество раз, поднимание туловища из положения лежа на спине на количество раз за 1 мин;

С 13 до 18 часов развернется информационная площадка «Киокусинкай».

В этот же день на Университетской набережной (остров Русский, ДВФУ) развернутся культурно-развлекательные площадки, мастер-классы, выставка-ярмарка и фуд-корты: