Мария Захарова предостерегла туристов на медиасаммите-2017 во Владивостоке

Представитель МИД России привела пример Турции

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на брифинге во Владивостоке в рамках Дальневосточного медиасаммита, призвала российских туристов покупать медицинские страховки, отправляясь за границу, сообщает корр. РИА VladNews.

- "Наступает сезон отпусков, большая просьба - оформлять страховки. Это гарантия благополучного исхода в кризисных ситуациях", заявила она.

Мария Захарова привела пример Турции. По информации генеонсульства России, в Анталии участились случаи госпитализации российских туристов с тяжелыми телесными повреждениями и даже летальными исходами в результате ДТП, занятий экстремальными видами спорта, употребления алкоголя, а также обострения хронических заболеваний. За последнее время 30 человек было госпитализировано в тяжелом состоянии. 27 мая были предприняты экстренные меры по медико-транспортной эвакуации из Турции 4 россиян в критическом состоянии.

Представитель МИД России особо отметила, что в случае отказа от оформлении страховки все медицинские расходы несёт сам турист, у которого, как правило, не хватает средств.