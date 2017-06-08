Изнасилованная Диана Шурыгина беременна

Сама девушка ничего не комментирует

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

17-летняя Диана Шурыгина вновь в центре внимания: в этот раз у нее разглядели беременность, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Девушка прославилась на всю страну после того как появилась в эфире шоу Андрея Малахова «Пусть говорят». Она заявила, что в 16 лет ее изнасиловали. Насильник получил 3 года лишения свободы при повторном рассмотрении дела. И Диана решила рассказать всем, что с ней произошло.

История девушки прозвучала неоднозначно. Далеко не все телезрители встали на сторону Дианы. Ее начали обвинять в меркантильности и заявили, что она оклеветала Сергея Семенова. Парень также заявлял, что занимался сексом с Шурыгиной по обоюдному согласию.

Казалось бы, прошло уже несколько месяцев, как изнасилование Шурыгиной обсуждала вся страна. Но о девушке не забыли. За ее страничками в социальных сетях следят тысячи подписчиков. И теперь их смутила фотография, на которой Шурина позирует в обтягивающем платье с разноцветными шариками. Многим показалось, что Диана беременная.

«Дианка поправилась что ли?», «Беременная?», «Дожили! Залетела!», «Ну фсе пошла по стопам мамочки. Тоже родит в 18 лет», - пишут комментаторы под этим фото. Ну и конечно же сразу же начались обсуждения того, кто может быть ребенком Дианы. Впрочем, некоторые из подписчиков считают, что для фото был подобран не слишком удачный ракурс, поэтому и кажется, что у Шурыгиной растет животик.

Сама Диана пока никак не комментирует комментарии по поводу ее беременности.