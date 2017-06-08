Красное и обработанное мясо может вызвать рак, - ученые

В рационе должно присутствовать больше растительной пищи

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Британские ученые выяснили, что мясо, приготовленное на гриле, опасно для здоровья человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на NewsInform.

Как оказалось, красное и обработанное мясо, приготовленное на открытом огне либо при высоких температурах, может привести к колоректальному раку.

Однако, как отмечают ученые, отказываться от мяса и гриля нет необходимости. Просто следует сократить употребления красного и обработанного мяса, а увеличить потребление растительной пищи.

Отмечается, что ежегодно около 34000 смертей от рака вызывают по всему миру диеты с высоким содержанием обработанного мяса.