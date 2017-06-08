Год без мэра: Владивостокский депутат объяснил, почему городу не хватает Игоря Пушкарева

"Этот человек концентрировал все управление"

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

1 июня исполнился ровно год с момента ареста главы Владивостока Игоря Пушкарева, который стал неожиданностью для всех жителей города, сообщает РИА VladNews.

Депутат Думы Владивостока Александр Юртаев в эфире радио "Лемма" объяснил, почему Владивостоку не хватает Игоря Пушкарева:

- Я убежден, что, во-первых, исполнительная власть не выбирается, она должна назначаться. Но с другой стороны, главная задача власти – это создание условий для того, чтобы развивался и малый предприниматель, и дороги делались, и программы выполнялись. Для этого, конечно, нужен человек, который имеет «государево» мышление. Но на сегодняшний день – кто в лес, кто по дрова. Я понимаю, профессионализм администрации, которая сегодня работает и старается. Думаю, многие программы будут скорректированы. Но. Есть у нас программа «Спортивный Владивосток», которая не была бы внедрена без убедительного разговора с главой Владивостока по этому поводу. Не было бы открытия байк-сезона, не было бы сегодня определенных парковых зон, не было бы других направлений. Этот человек (Игорь Пушкарев – прим.ред.) концентрировал все управление. А когда управление не концентрируется, шестерни крутятся в разные стороны. Ну, дай Бог, чтобы Константин Межонов, который уже работал в администрации, эту кривую исправил. Но она не исправится сразу. А о каком имидже Владивостока перед инвесторами можно говорить? ».

Отметим, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, Игорь Пушкарев уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.