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Активно проводить время детям Владивостока помогают в пришкольных лагерях

Пришкольные лагеря будут работать в две смены
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Сегодняшнее утро в пришкольном лагере № 68 во Владивостоке началось со спортивных состязаний: бег в парах, передача мяча, преодоление препятствий. В этот пришкольный лагерь ходит 75 детей. И каждый день их ждет разная насыщенная программа: подвижные игры, походы в кино, театры, творческие мастерские, концерты. А также завтрак и обед по расписанию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Напомним, на прошлой неделе в 47-ми образовательных учреждениях города Владивостока открылась первая смена оздоровительных пришкольных лагерей. В них отдыхают 2 895 детей. В этом году лагеря базируются не только в школах, но и в учреждениях дополнительного образования.

Пришкольные лагеря будут работать в две смены: с 1 июня и с 13 июня. Каждая смена длится три недели. Находиться в пришкольном лагере ребенок может с 8:30 до 14:30. Там он завтракает, обедает, принимает участие в экскурсиях, спортивных соревнованиях, испытывает свои силы в разных видах творчества. Всего за время летних каникул в пришкольных лагерях отдохнут более 10 000 школьников.

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