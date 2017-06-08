Год без мэра: Глава DNS прокомментировал отсутствие во Владивостоке Игоря Пушкарева

"Я бы не назвал это стагнацией, но мы сидим и ждем"

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

1 июня исполнился ровно год с момента ареста главы Владивостока Игоря Пушкарева, который стал неожиданностью для всех жителей города, сообщает РИА VladNews.

Генеральный директор компании DNS Дмитрий Алексеев в эфире радио "Лемма" прокомментировал положение дел во Владивостоке на сегодняшний день:

- Прежде всего, я предприниматель, и мне хотелось бы активно участвовать в развитии Владивостока. И, несмотря на то, что город продолжает жить в отсутствие мэра, но говорить о его развитии без главы достаточно тяжело, - отметил Алексеевю - Город – это сложный инструмент, и нужно координировать его развитие по многим направлениям. А если нет человека, который все эти вопросы координировал бы, то о развитии не говорится. Мы пребываем в состоянии некоторой неопределенности. Я бы не назвал это стагнацией, но мы сидим и ждем, а что же будет дальше. Дело в том, что должно быть видение цели – программа развития города, а она должна иметь своих носителей. Более того, печально, что определенности не предвидится, ведь на носу выборы в Думу Владивостока.

О ходе следствия мы знаем очень мало. Но вот пока я ничего нового, кроме того, что существует определенный конфликт интересов (что преступлением не является), не вижу. А мы об этом знали, еще когда в первый раз его (Игоря Пушкарева - прим. ред.) выбирали. В этом отношении ничего нового нет. И, конечно, новация типа того, что брат дал взятку брату – она такая… Наверное, так пытаются юридически закрепить конфликт интересов».

Отметим, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, Игорь Пушкарев уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.