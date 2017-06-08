Куриные яйца полезны для детей, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что куриные яйца способствуют росту детей и снижают у них задержек развития, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Pediatrics.

Как оказалось, употребление яиц в детском возрасте улучшает развитие организма в 1,47 раза.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали дети в возрасте от шести до девяти месяцев, которые в течение шести месяцев съедали по одному яйцу в день, также в их рационе было снижено потребление подслащенных напитков.

По словам специалистов, яйца являются недорогим и доступным источником питательных веществ, которые особенно полезны растущему организму.