Мария Захарова предостерегла туристов на медиасаммите-2017 во Владивостоке 19:29, 08 июня Мария Захарова предостерегла туристов на медиасаммите-2017 во Владивостоке
Мощный град обрушился на Владивосток 17:55, 08 июня Мощный град обрушился на Владивосток (Видео)
В пригороде Владивостока поезд сбил пьяного мужчину 16:57, 08 июня В пригороде Владивостока поезд сбил пьяного мужчину (Фото)
Новостная лента
Июнь, 08 четверг
20:13
Как Владивосток прожил год без мэра Эксклюзив
19:29
Мария Захарова предостерегла туристов на медиасаммите-2017 во Владивостоке
19:18
Куриные яйца полезны для детей, - ученые
18:23
"Умные светофоры" появятся во Владивостоке
18:02
Год без мэра: Глава DNS прокомментировал отсутствие во Владивостоке Игоря Пушкарева
17:55
Мощный град обрушился на Владивосток Видео
17:52
В Приморье прекратят прием экзаменов на водительские права
17:41
После службы в порту Сирии во Владивосток вернулось госпитальное судно "Иртыш" Видео
17:32
Японцы заинтересовались парками Владивостока Фото
17:21
Выходные во Владивостоке будут теплыми
17:08
Как изменится фуникулер Владивостока? Видео
16:57
В пригороде Владивостока поезд сбил пьяного мужчину Фото
16:43
Вечером Владивосток вновь накроют дожди
16:28
Массовая авария произошла во Владивостоке Фото
16:11
В Сети появились фото депутата Ильницкого из Фрунзенского суда Фото
16:02
В Приморье осужден иностранец за покупку костей амурского тигра
15:53
Приморские школьники все чаще выбирают ЕГЭ по физике
15:41
В Думе Владивостока обсудят поведение депутата Юрия Кучина Эксклюзив
15:31
Питьевая вода в Приморье: еще больше бактерий
15:20
Во Владивостоке произошла утечка нефтепродуктов с судна
15:08
Собаки нападают на людей во Владивостоке Видео
14:53
Владивостокцев приглашают стать донорами
14:42
В Приморье произошла авария Фото
14:30
На реках в Приморье продолжается подъем уровня воды
14:24
«Ростелеком» – официальный партнер Дальневосточного медиасаммита-2017
14:19
В Приморье разыскивают исчезнувшего рыбака
14:13
Музыка Улиц Алексея Воронина
14:08
СУ СК РФ Приморья рассказало, где находится заказчик убийства школьника в Большом Камне Эксклюзив
14:08
Какую правду пытаются скрыть от участников Медиасаммита? Эксклюзив
14:00
На Дальнем Востоке стартовала программа «Бизнес класс»
13:56
Медиасаммит поможет выстроить конструктивный диалог между властью, общественностью и СМИ Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4144 (83) от 08 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Букет из бегонии для горожан
Пляжи готовятся к приему отдыхающих
Кто будет президентом через год, объявили в приморской столице
Дрифтеры продемонстрируют мастерство на Змеинке
Содействие здоровому образу жизни в приморской столице поощрят подарками
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Красота и Здоровье

Куриные яйца полезны для детей, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: foodandhealth.ru Фото: foodandhealth.ru
Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что куриные яйца способствуют росту детей и снижают у них задержек развития, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Pediatrics.

Как оказалось, употребление яиц в детском возрасте улучшает развитие организма в 1,47 раза.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали дети в возрасте от шести до девяти месяцев, которые в течение шести месяцев съедали по одному яйцу в день, также в их рационе было снижено потребление подслащенных напитков.

По словам специалистов, яйца являются недорогим и доступным источником питательных веществ, которые особенно полезны растущему организму.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Питьевая вода в Приморье: еще больше бактерий
15:31, 08 июня 2017 Питьевая вода в Приморье: еще больше бактерий

Эпидемиологическую опасность воды эксперты оценивают как среднюю

Опубликован список самых пьющих регионов России
09:23, 08 июня 2017 Опубликован список самых пьющих регионов России

В Московской области больше всего в стране употребляют пиво

Ученые узнали, чем полезен белый и черный хлеб
03:28, 08 июня 2017 Ученые узнали, чем полезен белый и черный хлеб

Специалисты провели исследование

Красное вино способно предотвратить кариес
00:27, 08 июня 2017 Красное вино способно предотвратить кариес

Ученые провели эксперимент

Дрожь от холода способствует снижению веса
21:25, 07 июня 2017 Дрожь от холода способствует снижению веса

Не обязательно заниматься спортом, чтобы похудеть

ВЭФ-2017: Общепит ДВФУ готовится к усиленной дезинфекции
13:42, 07 июня 2017 ВЭФ-2017: Общепит ДВФУ готовится к усиленной дезинфекции

Выпущено Предписание Роспотребнадзора от 25 мая 2017 года № 217

Специальное спортивное белье может оказаться бесполезным для спортсменов
05:01, 07 июня 2017 Специальное спортивное белье может оказаться бесполезным для спортсменов

Возможно, оно попросту не выполняет заявленные задачи