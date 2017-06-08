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"Умные светофоры" появятся во Владивостоке

Главная задача - снизить транспортную загруженность улиц города
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Вчера, 7 июня, в администрации Владивостока прошла рабочая встреча заместителя главы администрации города Леонида Вильчинского с главным менеджером департамента бизнеса и маркетинга японской компании «Киосан Электрик» Факуда Кадзутоши. Также во встрече приняли участие заместитель начальника управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Максим Акульшин, заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры Пётр Карпов, заместитель директора международного департамента компании Oriental Electric Накаджима Кацзуо и другие участники, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В ходе рабочей встречи обсудили вопросы строительства многоярусных парковок на территории города Владивостока, проект схемы организации дорожного движения и внедрение в приморской столице системы «умных светофоров». Основным вопросом заседания рабочей группы стал вопрос внедрения системы «умных светофоров», главная задача которой - снизить транспортную загруженность улиц города.

Как рассказал заместитель начальника управления дорог и благоустройства администрации города Максим Акульшин, Владивосток – один из самых загруженных автомобилями город Российской Федерации. Согласно статистике, на 10 человек населения приходится 6 автомобилей. Протяжённость дорог и их площадь во Владивостоке гораздо ниже, чем необходимо для обеспечения трафика имеющегося автомобильного транспорта. Кроме того, существующая застройка не позволяет строить новые дороги в черте города, особенно в исторической его части.

По поручению главы города Владивостока Игоря Пушкарёва в течение нескольких последних лет велась реконструкция сети дорог, строительство новых, модернизация схемы дорожного движения в центральной части города, что позволило оптимизировать транспортные потоки и сократить автомобильные заторы. Однако полностью решить данные вопросы не удалось.

«Мы изучили японские технологии и заинтересованы во внедрении системы «умных светофоров» во Владивостоке, в частности, в центральной части города и на нескольких других участках улично-дорожной сети», - отметил заместитель главы администрации Владивостока Леонид Вильчинский.

В результате проведённой встречи создана рабочая группа и уже в июле текущего года японские специалисты приступят к изучению схемы организации движения во Владивостоке, подготовят предложения и технические решения по внедрению новых технологий на территории города Владивостока. Первые результаты совместной работы будут представлены на Восточном экономическом форуме в сентябре 2017 года.

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