В Сети появились фото депутата Ильницкого из Фрунзенского суда

В ожидании заседания по скандальному делу

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

В Сети появились фото депутата во Фрунзенском районном суде: на фотографиях видно, как Павел Ильницкий и задержавшие его оперативники ждут заседания по делу по статье 19,3 КоАП РФ, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, городской парламентарий был задержан полицией по ориентировке, он был доставлен в отделение полиции за неповиновение правоохранительным органам.

Как пишет на своей странице в Fb владивостокский депутат Артем Самсонов, "магазин ограбили 6 июня. Опера искали человека подходящего под ориентировку, 7 июня. Ориентировка: Высокий в чёрной куртке с капюшоном. Не буду вдаваться в детали, что по такой ориентировке можно четверть мужчин Владивостока задержать. Но Павла сразу повели на незаконное опознание. Его привели в магазин и показали продавцу, которая, к счастью, не признала в Павле вчерашнего грабителя".







