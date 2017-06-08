Японцы заинтересовались парками Владивостока

Данный проект стал возможным благодаря договоренностям

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Проекты благоустройства общественных пространств в городе Владивостоке обсудили вчера, 7 июня, в ходе российско-японской встречи специалисты администрации Владивостока и японских компаний. Такая совместная работа идет в рамках создания мастер-плана развития Владивостока. Данный проект стал возможным благодаря договоренностям, достигнутым в ходе встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина на втором Восточном экономическом форуме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Участниками встречи стали начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока Алла Шестерикова, начальник отдела международного протокола управления международных отношений и туризма Виталий Еременко, другие специалисты. С японской стороны в диалоге приняли участие президент компании KFE Кавата Шукичи, старший консультант АО «Исследовательский институт Номура, Лтд» (Токио) Уэмура Тэцудзи.

Г-н Кавата Шукичи представил российским коллегам реализованный в 2014 году совместно с одной из сахалинских компаний проект благоустройства сквера Асахикава в Южно-Сахалинске, где появился искусственный водоем, дорожки из цветного асфальта и другие интересные элементы ландшафтного дизайна. Если во Владивостоке появится заинтересованный инвестор, подобный проект можно было бы реализовать и здесь.

В свою очередь начальник управления градостроительства и архитектуры Алла Шестерикова представила гостям целый спектр разработанных идей и эскизных проектов парков, набережных, зеленых зон и общественных пространств, которые созданы за несколько последних лет по поручению главы Владивостока Игоря Пушкарёва специалистами администрации либо по заказу муниципалитета.

Среди проектов – парк Минного городка, Берег здоровья, парк «Здоровье» в районе ул. Русской, 53, Приморский бульвар от Моргородка до Второй Речки, благоустройство лесопарковой зоны в районе завода «Варяг» и другие. Для реализации проектов администрацией зарезервированы земельные участки, подготовлена необходимая градостроительная документация.

При этом стоит отметить, что все эти общественные пространства могут иметь транспортные и пешеходные взаимосвязи и составлять единый экологический и рекреационный каркас Владивостока. В разных парках возможно и уместно создание ландшафтных зон "Японский сад".

Японских коллег интересовали сметная стоимость проектов, возможные сроки реализации, особенности законодательства в строительстве такого рода объектов и другие детали. Стороны договорились обменяться подробной информацией по ряду конкретных проектов, чтобы затем включить их в мастер-план развития городской среды Владивостока, который должен быть представлен на Восточном экономическом форуме главам России и Японии.