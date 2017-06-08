Вечером Владивосток вновь накроют дожди

Осадки будут сохраняться в ближайшие сутки

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 8 июня, на большей части края идут дожди, на северо-востоке сильные. На западе и юго-западе дожди утром прекратились, прояснило. Но во второй половине дня с запада приблизится новый фронтальный раздел. Пройдут кратковременные дожди с грозами. Максимальная температура воздуха +13…+19 °С, при прояснениях до +26 °С, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке солнечно, ветер слабый, быстро прогревается воздух. Максимальная температура +20…+23 °С, в пригороде до +26 °С. Во второй половине дня облачность фронтального раздела закроет небо, к концу дня возможен небольшой кратковременный дождь и гроза.

В ближайшие сутки в Приморье пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночной фон температуры существенно не изменится. Днем воздух прогреется до +15…+25 °С.

Во Владивостоке также не обойдется без кратковременного дождя, который возможен в начале ночи и днем. Ветер свежий. Ночь ожидается теплой, +12…+15 °С. Днем облачность уменьшит дневной прогрев, и максимальная температура воздуха окажется не выше +17…+21 °С.