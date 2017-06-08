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Выходные во Владивостоке будут теплыми

Осадков не ожидается
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Циклон продолжит определять погоду в Приморье вплоть до субботы, 10 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае сохранятся кратковременные дожди различной интенсивности, возможны грозы. Ночь на субботу будет довольно теплой, +7…+14 °C. Днем температурный фон +18…+27 °C.

В воскресенье, 11 июня, будет солнечно. В праздничный день, 12 июня, антициклон обеспечит Приморью солнечную погоду со слабым ветром. Ночной фон температуры воздуха понизится на 1–3 градуса. Максимальная температура воздуха существенно не изменится.

Во Владивостоке в выходные дни и в праздничный понедельник существенных осадков не ожидается. Ночью температура +10…+14 °C. Днем в субботу и в воскресенье воздух прогреется до +20…+23 °C. Праздничный день ожидается на 2–3 градуса прохладнее.

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