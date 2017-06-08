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В Приморье прекратят прием экзаменов на водительские права

Перерыв в работе ГИБДД связан с празднованием Дня независимости России
Фото: vest-news.ru Фото: vest-news.ru
Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Госавтоинспекция информирует, что в связи с празднованием 12 июня Дня независимости России в подразделениях МЭО, МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю прием граждан по вопросам регистрации транспортных средств, приема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений не будет осуществляться в понедельник, 12 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД края.

С 13 июня (вторник) подразделения возобновят свою работу.

Режим работы:

с 08:00 до 17:00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00

среда с 08.00 до 12.00

выходные дни: суббота, воскресенье

Осмотр транспортных средств осуществляется на смотровой площадке с 07.45 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.

Подробнее с режимом работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Приморского края можно ознакомиться на сайте 25.gibdd.ru, открыв вкладки «получение и замена водительского удостоверения», «регистрация транспортных средств и прицепов к ним».

Также сотрудники ГИБДД напоминают о том, что с помощью Портала gosuslugi.ru можно без очередей записаться на удобное время в любое регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД.

С 1 января 2017 года пользователи Единого портала государственных услуг могут оплачивать государственную пошлину со «скидкой» 30% от суммы госпошлины. Нововведение касается и государственных услуг, предоставляемых Госавтоинспекцией.

Так, например, при личном обращении и подаче заявления на выдачу национального водительского удостоверения заявитель оплачивает 2000 рублей, при подаче заявления и оплате госпошлины через Единый портал государственных услуг размер госпошлины составит 1400 рублей. Аналогичная ситуация по линии регистрационных действий. «Скидкой» в 30% могут воспользоваться только физические лица, и только в случае подачи заявления на получение услуги и оплаты государственной пошлины с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru).

Предоставление государственных услуг в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг производится только зарегистрированным пользователям, имеющим на портале «личный кабинет».

Регистрация на едином портале государственных и муниципальных услуг (предоставление личного кабинета) производится на странице портала «процесс регистрации», где указан алгоритм регистрации и адреса получения кода активации «личного кабинета».

Для получения государственной услуги «Регистрация автомототранспортных средств» посредством портала «Госуслуги» можно записаться на удобное время в любом подразделении Госавтоинспекции и предоставить необходимые для регистрации автомобиля документы в электронном виде.

Для получения водительского удостоверения впервые и в связи с его заменой, используя портал «Госуслуги», необходимо представить документы для оформления водительского удостоверения и записаться на удобное время в подразделение Госавтоинспекции.

Получить информацию об административных правонарушениях можно в «Личном кабинете» на портале «Госуслуги», а также на Официальном сайте Госавтоинспекции, указав номера автомобиля и свидетельства регистрации.

В каждом подразделении Госавтоинспекции размещены стенды с подробной информацией о предоставлении государственных услуг в электронном виде.

Использование единого портала Госуслуг позволяет значительно сократить время ожидания их получения.

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