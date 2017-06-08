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Приморские школьники все чаще выбирают ЕГЭ по физике

В 2017 году его сдавали более 2,8 тысячи человек
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Более 2 800 человек сдали единый государственный экзамен по физике и около 650 по литературе в среду, 7 июня, в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как отметили в краевом департаменте образования и науки, число выпускников, желающих проверить свои знания в точных науках, с каждым годом растет.

«ЕГЭ по физике сдали 2 859 человек, это на 20 человек больше, чем в прошлом году. Радует, что ежегодно эта наука набирает популярность среди выпускников. Это значит, что ребята выбирают технические специальности, что очень актуально для страны», – считают специалисты.

Отметим, в этом году единый государственный экзамен сдают 9 717 приморцев, 8 647 из них – выпускники 2017 года.

«29 мая ребята сдали экзамены по географии и информатике. 2 июня математику профильного уровня, 5 июня – обществознание, 7 июня – физику и литературу. В пятницу, 9 июня, ребят ждет аттестация по русскому языку, во вторник, 13 июня, – по иностранным языкам, 19 июня – по химии и истории», – сообщили в ведомстве.

Для тех, кто не набрал достаточное количество баллов или по уважительной причине не мог присутствовать на экзамене, назначены резервные дни. Так, во вторник, 20 июня, пройдет повторный экзамен по географии и информатике, в среду, 21 июня, – по химии, литературе, физике, обществознанию, в четверг, 22 июня, – по биологии, истории, иностранным языкам, в среду, 28 июня, – по математике базового и профильного уровней, в четверг, 29 июня, – по русскому языку. В субботу, 1 июля, – резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

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