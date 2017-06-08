В Приморье осужден иностранец за покупку костей амурского тигра

Мужчина собирался изготовить лекарства

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

В Приморье осужден иностранный гражданин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, в декабре 2016 года фигурант приобрел у неустановленного лица за 50 тыс. рублей 27 фрагментов (костей), принадлежащих двум особям амурского тигра, которые в дальнейшем хранил в салоне своего автомобиля.

В феврале 2017 года он пытался их вывезти из пос. Пограничный в г. Владивосток с целью изготовления лекарственного средства.

Преступные действия выявлены и пресечены сотрудниками ПУ ФСБ России по Приморскому краю.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке, в ходе судебного заседания фигурант полностью признал вину в содеянном.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс рублей.

Назначенный штраф осужденным оплачен.