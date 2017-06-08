Госпитальное судно «Иртыш» вернулось во Владивосток после успешного выполнения задач боевой службы в Средиземном море. После швартовки судна на Корабельной набережной состоялся торжественный митинг, посвященный прибытию корабля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
После службы в порту Сирии во Владивосток вернулось госпитальное судно "Иртыш"
Судно успешно выполнило задачи боевой службыВладивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.
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