В пригороде Владивостока поезд сбил пьяного мужчину

Пострадавший умер через несколько часов в реанимации

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Угольная поступило сообщение о том, что на железнодорожных путях в районе посадочной платформы станции «9232 км» ДВЖД находится травмированный человек. Прибывшие на место стражи правопорядка обнаружили мужчину в тяжелом состоянии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

Установлена личность 53-летнего местного жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пренебрег правилами перехода железнодорожных путей, вследствие чего был травмирован проходящим по перегону составом. Мужчина госпитализирован в реанимационное отделение больницы края, где через несколько часов скончался от полученных травм.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.