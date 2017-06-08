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В пригороде Владивостока поезд сбил пьяного мужчину

Пострадавший умер через несколько часов в реанимации
Фото: Дальневосточная транспортная полиция Фото: Дальневосточная транспортная полиция
Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Угольная поступило сообщение о том, что на железнодорожных путях в районе посадочной платформы станции «9232 км» ДВЖД находится травмированный человек. Прибывшие на место стражи правопорядка обнаружили мужчину в тяжелом состоянии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

Установлена личность 53-летнего местного жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пренебрег правилами перехода железнодорожных путей, вследствие чего был травмирован проходящим по перегону составом. Мужчина госпитализирован в реанимационное отделение больницы края, где через несколько часов скончался от полученных травм.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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