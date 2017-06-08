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8 канал

Как изменится фуникулер Владивостока?

На ремонте до июля
Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Одно из главных достояний Владивостока закрыли на ремонт: фуникулер проходит плановое техническое освидетельствование. Вагончики стоят на приколе. В синем – меняют сиденья, а в красном – колёса. Кстати, в этом году 5 мая фуникулер отметил юбилей: своих первых пассажиров он принял 55 лет назад, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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