Как изменится фуникулер Владивостока?

На ремонте до июля

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Одно из главных достояний Владивостока закрыли на ремонт: фуникулер проходит плановое техническое освидетельствование. Вагончики стоят на приколе. В синем – меняют сиденья, а в красном – колёса. Кстати, в этом году 5 мая фуникулер отметил юбилей: своих первых пассажиров он принял 55 лет назад, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.