Во Владивостоке произошла утечка нефтепродуктов с судна

Ведутся поиски виновных в нарушении экологии бухты Патрокл

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Росприроднадзор ищет виновных в загрязнении нефтепродуктами берега бухты Патрокл во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Информация об этом поступила 5 июня.

Веществом темного цвета, с характерным запахом нефтепродукта, загрязнено 350 метров береговой полосы в районе песчаного пляжа.

Проводится рассмотрение обстоятельств загрязнения: с учетом гидрологических особенностей водного объекта устанавливается период загрязнения, перечень судов, находившихся на якорной стоянке, либо проходящих в указанном районе для их проверки и установления источника загрязнения. По результатам нарушители будут привлечены к ответственности.

Администрация морского порта Владивосток и Приморский филиал ФГБУ «Морспасслужба» Росморречфлота проинформированы в установленном порядке.