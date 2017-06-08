Собаки нападают на людей во Владивостоке

Кто виноват?

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке собаки напали на пенсионерку с таксой. Женщина получила ушибы и ссадины, также пострадала и её собака. В этом деле появились новые подробности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.