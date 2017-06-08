Во Владивостоке собаки напали на пенсионерку с таксой. Женщина получила ушибы и ссадины, также пострадала и её собака. В этом деле появились новые подробности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Собаки нападают на людей во Владивостоке
Кто виноват?Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.
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