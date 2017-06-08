«Ростелеком» – официальный партнер Дальневосточного медиасаммита-2017

«Ростелеком» обеспечит связью основные площадки

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

8-10 июня 2017 года во Владивостоке пройдет IV Дальневосточный МедиаСаммит – отраслевая конференция специалистов в области СМИ, общественных отношений и информационных технологий. «Ростелеком» выступит официальным партнером мероприятия и предоставит услуги связи на ключевых площадках мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Ростелеком.

«Ростелеком» обеспечит связью основные площадки МедиаСаммита и выделит канал связи для проведения прямой линии губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, а также организует видеоконференцсвязь с резидентами ТОР и участниками программы «ДВ-гектар» на пленарной дискуссии с вице-премьером, полномочным представителем Президента РФ в ДФО Юрием Трутневым.

«Ростелеком» является базовым оператором отрасли, поэтому обеспечение связью крупных мероприятий и решение нестандартных телекоммуникационных задач является для нас неотъемлемой частью деятельности. С другой стороны, сегодня мы движемся в направлении развития и предоставления цифровых сервисов и решений для корпоративных и государственных заказчиков. Именно эти составляющие позволяют нам предоставлять качественную связь на любом уровне», – отметил Александр Логинов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

В рамках мероприятия компания представит сервис облачного видеонаблюдения – «ВидеокомфоРТ». Данная система позволяет просматривать трансляции или записи с камер видеонаблюдения на сайте или в мобильном приложении из любой точки мира, где есть доступ в интернет. Участники смогут протестировать услугу и получить консультации специалистов на стенде компании.

МедиаСаммит-2017 пройдет на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Участниками станут работники редакций СМИ регионов ДФО, представители пресс-служб организаций, органов государственной и муниципальной власти, а также журналисты стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Мероприятие предоставит участникам возможность обсудить существующие проблемы деятельности средств массовой информации, ознакомиться с передовым опытом в данной сфере, подискутировать с коллегами из Приморья и Дальневосточного федерального округа, обменяться опытом с представителями иностранных СМИ, а также поучиться у признанных российских экспертов.

Подробно с программой мероприятия можно познакомиться на сайте МедиаСаммита.