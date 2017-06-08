На Дальнем Востоке стартовала программа «Бизнес класс»

Программа рассчитана как на опытных, так и на начинающих предпринимателей

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

На территории Дальнего Востока стартовали занятия в рамках уникального проекта для предпринимателей «Бизнес класс». На данный момент на официальном сайте программы — business-class.pro— зарегистрировались более 8000 человек из различных субъектов ДФО. «Бизнес класс», организаторами которого выступают Сбербанк и Google, подготовлен ведущими российскими экспертами и направлен на развитие малого и микробизнеса в регионе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Сбербанк.

Программа рассчитана как на опытных, так и на начинающих предпринимателей. Для первых участие в проекте — это прекрасная возможность вывести существующее дело на новый уровень, для вторых – грамотно подойти к открытию собственного бизнеса. Средний возраст участников из ДФО, присоединившихся к проекту — 30 лет. Сфера бизнес-интересов весьма обширна: от розничных продаж до сферы общественного питания.

Курс включает восемь онлайн-модулей и четыре очных мастер-класса во Владивостоке и Хабаровске. Занятия продлятся 5 месяцев. Проект одновременно поддержали восемь субъектов ДФО — Приморский, Камчатский и Хабаровский края, Еврейская АО, Амурская, Магаданская, Сахалинская области и Чукотский автономный округ.

Регистрация в бесплатной программе «Бизнес класс» на сайте business-class.pro — первый шаг на пути к успешному бизнесу!