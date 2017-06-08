Во Владивостоке произошла утечка нефтепродуктов с судна 15:20, 08 июня Во Владивостоке произошла утечка нефтепродуктов с судна
В Приморье произошла авария 14:42, 08 июня В Приморье произошла авария (Фото)
В Приморье разыскивают исчезнувшего рыбака 14:19, 08 июня В Приморье разыскивают исчезнувшего рыбака
Новостная лента
Июнь, 08 четверг
15:39
Как Владивосток прожил год без мэра Эксклюзив
15:31
Питьевая вода в Приморье: еще больше бактерий
15:20
Во Владивостоке произошла утечка нефтепродуктов с судна
15:08
Собаки нападают на людей во Владивостоке Видео
14:53
Владивостокцев приглашают стать донорами
14:42
В Приморье произошла авария Фото
14:30
На реках в Приморье продолжается подъем уровня воды
14:24
«Ростелеком» – официальный партнер Дальневосточного медиасаммита-2017
14:19
В Приморье разыскивают исчезнувшего рыбака
14:13
Музыка Улиц Алексея Воронина
14:08
СУ СК РФ Приморья рассказало, где находится заказчик убийства школьника в Большом Камне Эксклюзив
14:08
Какую правду пытаются скрыть от участников Медиасаммита? Эксклюзив
14:00
На Дальнем Востоке стартовала программа «Бизнес класс»
13:56
Медиасаммит поможет выстроить конструктивный диалог между властью, общественностью и СМИ Фото
13:45
Приморские дети нашли себе весьма опасное развлечение на стройке Видео
13:34
Жители Большого Камня обеспокоены тем, что подросток, заказавший убийство, до сих пор гуляет на свободе Видео
13:12
Владивостокцев приглашают 12 июня на благотворительный праздник в поддержку детей-отказников
13:01
Из окна дома в Уссурийске выпал пожилой мужчина Фото
12:50
Сотрудники МЧС России круглосуточно дежурят в местах подтопления в Чугуевском районе Приморья
12:39
Филипп Киркоров посетил Владивосток Фото и Видео
12:28
Госавтоинспекция Приморья информирует об изменении графика работы
12:17
Администрация Владивостока помогает общественным организациям оплачивать коммунальные платежи и другие расходы
12:06
Владивостокцы за день попали в 76 ДТП Эксклюзив
11:55
Двое приморцев совершили нападение на пенсионеров
11:44
Во Владивостоке состоится массовый заплыв вдоль мыса Басаргина
11:34
В Чугуевском районе прошло заседание Оперативного штаба МЧС
11:23
Обвиняемая в мошенничестве жительница Приморья предстанет перед судом
11:11
Владивостокский водитель получил травму головы в ДТП на трассе Седанка-Патрокл Эксклюзив
11:00
Капсула с землей города воинской славы Владивостока отправится в Омскую область Фото
10:48
Полицейский во Владивостоке два дня не выезжал к трупу Эксклюзив
10:41
Во Владивостоке огнеборцы защитили квартиру от огня
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4144 (83) от 08 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Букет из бегонии для горожан
Пляжи готовятся к приему отдыхающих
Кто будет президентом через год, объявили в приморской столице
Дрифтеры продемонстрируют мастерство на Змеинке
Содействие здоровому образу жизни в приморской столице поощрят подарками
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

На реках в Приморье продолжается подъем уровня воды

Гидрологическая обстановка в крае
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Подъем воды дождевого паводка продолжается на реке Уссури, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГУ МЧС Приморья. Опасных явлений не наблюдается. Сегодня пройдет максимум дождевого паводка в верхнем течении реки Уссури, с затоплением пойм, участков дорог, отдельных хозяйственных объектов. Далее, в ближайшие двое суток, ожидается смещение паводочной волны в среднее течение реки Уссури, с подъемом уровня воды от 0,4 до 1,2 м, с подтоплением пойменных мест, без значительных разливов и затоплений.

На остальных реках края, в ближайшие двое суток, ожидаются колебания уровня воды до 0,4 м, без разливов и затоплений.

В связи с прогнозируемыми 7-8 июня, дождями, местами сильными, на реках юго-восточных, восточных, центральных районов края ожидается дополнительный подъем уровня воды на 0,2-1,0 м, с возможным подтоплением низких мест. Опасных гидрологических явлений не ожидается.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье разыскивают исчезнувшего рыбака
14:19, 08 июня 2017 В Приморье разыскивают исчезнувшего рыбака

Поиск результатов не дал

СУ СК РФ Приморья рассказало, где находится заказчик убийства школьника в Большом Камне
14:08, 08 июня 2017 СУ СК РФ Приморья рассказало, где находится заказчик убийства школьника в Большом Камне

Большекаменцы обеспокоены тем, что преступник разгуливает на свободе

Приморские дети нашли себе весьма опасное развлечение на стройке
13:45, 08 июня 2017 Приморские дети нашли себе весьма опасное развлечение на стройке

Очевидцы обеспокоены недетскими играми

Жители Большого Камня обеспокоены тем, что подросток, заказавший убийство, до сих пор гуляет на свободе
13:34, 08 июня 2017 Жители Большого Камня обеспокоены тем, что подросток, заказавший убийство, до сих пор гуляет на свободе

Местные жители рассказали, что видели юношу на улицах города

Из окна дома в Уссурийске выпал пожилой мужчина
13:01, 08 июня 2017 Из окна дома в Уссурийске выпал пожилой мужчина

Обстоятельства случившегося выясняются

Сотрудники МЧС России круглосуточно дежурят в местах подтопления в Чугуевском районе Приморья
12:50, 08 июня 2017 Сотрудники МЧС России круглосуточно дежурят в местах подтопления в Чугуевском районе Приморья

Специалистами Роспотребнадзора организован контроль качества питьевой воды нецентрализованных источников водоснабжения

Двое приморцев совершили нападение на пенсионеров
11:55, 08 июня 2017 Двое приморцев совершили нападение на пенсионеров

Подозреваемые заключены под стражу