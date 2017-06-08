На реках в Приморье продолжается подъем уровня воды

Гидрологическая обстановка в крае

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Подъем воды дождевого паводка продолжается на реке Уссури, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГУ МЧС Приморья. Опасных явлений не наблюдается. Сегодня пройдет максимум дождевого паводка в верхнем течении реки Уссури, с затоплением пойм, участков дорог, отдельных хозяйственных объектов. Далее, в ближайшие двое суток, ожидается смещение паводочной волны в среднее течение реки Уссури, с подъемом уровня воды от 0,4 до 1,2 м, с подтоплением пойменных мест, без значительных разливов и затоплений.

На остальных реках края, в ближайшие двое суток, ожидаются колебания уровня воды до 0,4 м, без разливов и затоплений.

В связи с прогнозируемыми 7-8 июня, дождями, местами сильными, на реках юго-восточных, восточных, центральных районов края ожидается дополнительный подъем уровня воды на 0,2-1,0 м, с возможным подтоплением низких мест. Опасных гидрологических явлений не ожидается.