В Приморье разыскивают исчезнувшего рыбака

Поиск результатов не дал

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

6 июня в 9 часов утра в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю обращение с просьбой оказания помощи полиции в поиске утонувшего мужчины 1948 года рождения, который 28 мая в 11 часв утра вышел в море в районе пляжа «Рица» в городе Находка на двухместной резиновой лодке и до настоящего времени не вернулся, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

На поиски убыла группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Произведено оповещение Владивостокским морским координационно-спасательным центром по проведению попутного поиска проходящими судами в данном районе.

Обследована прибрежная полоса залива Восток от бухты Прозрачная (Рица), бухта Прогулочная, пляж «Морские глубины», мыс Пасека, бухта Тунгус до мыса Тунгус общей протяженностью 11 км.

7 июня осмотрен 21 км прибрежной полосы залива Восток. Поиск результатов не дал. Поисковые мероприятия закончены.

Нарастающем итогов осмотрено 32 км прибрежной полосы залива Восток.

Задействовано: 4 человека, 2 единицы техники, в том числе от МЧС России 3 человека и 1 единица техники.