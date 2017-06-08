Как Владивосток прожил год без мэра

Комментарии экспертов

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Как Владивосток прожил целый год без мэра? В эфире радио «Лемма» в программе «Разговор с Андреем Калачинским» с ведущим беседовали блогер и юрист Алексей Клёцкин и политолог Павел Наливайко, сообщает корреспондент РИА VladNews.

- Пока то, что мы узнавали в ходе тех небольших возможностей Игоря Пушкарева рассказать о том, что происходит со следствием (а эти возможности у него были, когда каждые три месяца в Москве суд решал продлить ему содержание под стражей, и потом, когда начали выкладываться в Сеть все материалы обвинения) – вот лично у меня ощущение, что с этим процессом все будет очень интересно. Я пока не вижу оснований считать, что наш мэр был сильно виноват, и следствие право, - приветствовал гостей студии и слушателей политический обозреватель Андрей Калачинский.

Может ли Владивосток жить без мэра постоянно?

Стоит отметить, что Владивосток, который становится в последние годы экономическим форпостом России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, последний год живет без мэра. Может ли город жить без главы постоянно? На этот вопрос ответил Алексей Клецкин:

- Без мэра можно жить в том случае, если существует отлаженная система управления городом, - отметил он. - Как сказал бизнес-тренер и писатель Роберт Кийосаки, чтобы проверить, насколько крепко выстроена вами бизнес-система, задайтесь вопросом «Можете ли вы оставить ее на год и, вернувшись, застать свой бизнес в том же прекрасном состоянии, как вы его оставляли?». Опыт конкретного города – Владивостока – показывает, что все-таки Пушкарев смог создать систему, которая может функционировать даже в кризисных условиях в момент его отсутствия. Никто этого не ожидал. Я знаю многих людей, которые сидели и ждали, когда же все рухнет. И когда этого не происходило, их лица с каждым месяцем грустнели – но, тем не менее, город выжил. Конечно, нельзя сказать, что нет проблем – они есть, и были бы даже при мэре, если бы он находился на рабочем месте здесь. Но, тем не менее, это (налаженная система управления городом – прим. ред.) говорит, конечно же, об уровне профессионализма мэра с точки зрения менеджмента, управления городским хозяйством. Действующая команда (городской администрации – прим. ред.) сформирована именно Пушкаревым. И она успешно справляется. Мы видим, что не удалось губернатору (Приморского края – прим. ред.) внедрить своих людей.

- Действительно, команде удалось консолидироваться вокруг проблемы, сосредоточиться на эффективности и отбросить в сторону политические моменты, - согласился с Клецкиным Павел Наливайко. – Удалось не парализовать администрацию Владивостока путем захода сторонних людей со стороны губернатора, которые в дальнейшем, скорее всего, начали бы «перезагрузку» кадровую и так далее. Администрация Владивостока показала, что она способна включаться даже в такие проблемные моменты, как ситуация со сквером на Бестужева, в которой в правовом поле спокойно администрация решила этот вопрос, и жители остались довольны. На твердую «четверку» за год точно отработали с учетом того, что глава отсутствует… Присутствие градоначальника является гарантией для инвесторов. А когда подобное (оставление города без мэра – прим. ред.) происходит, инвесторы понимают, что есть определенные проблемы на территории, от которых никто не застрахован, - поэтому и несколько раз подумает перед вложением инвестиций.

Задержание

Задержание Андрея и Игоря Пушкарева на камеру выглядело, по мнению многих россиян, далеко не гуманным: их выводили так, как выводят самых опасных террористов (загнув их почти параллельно земли и завернув руки за спину выше головы). Для чего это было нужно? На вопрос ответил Павел Наливайко:

- Здесь нужно понять, что при задержании Игоря Пушкарева не было найдено миллионов в коробках из-под обуви и так далее, - сказал он. - Были и задержание, и обыск. И в его доме, и в домах его семьи. Для картинки на федеральные СМИ? Но какой-то фактуры не было найдено – и поэтому нужно было устроить какое-то показательное шоу в виде подобного заламывания рук? Поэтому Пушкарева изначально пытались выставить неким преступником, демонизировать его персону. И это было связано с тем, что в его аресте был заинтересован ряд сторон, - сказал Павел Наливайко. - Для государства: борьба с коррупцией, взяточничеством – это было таким показательным моментом. Но вся эта картинка была картинкой одного дня. После того, как Пушкареву было предъявлено обвинение, и начали вскрываться детали следствия, начали возникать вопросы. И вся эта картина была невыгодна, в первую очередь, государству: она рассыпалась, из Пушкарева не удалось слепить классического мздоимца и коррупционера.

Как «шьется» это дело

- Они ничего не нашли, потому что обвинение базируется на совершенно легальных, официальных бумагах и документах: это материалы торгов на закупку стройматериалов для ремонта дорог в городе Владивостоке, - объяснил Павел Наливайко. На что Алексей Клецкин ответил:

- Все это есть в открытом доступе – ну не совершаются так преступления, через законные, легитимные процедуры. Вот если бы не было торгов, или, как раньше, опубликовали объявление в газете «Уральский строитель» тиражом 100 экземпляров и провели втихую. Но все же все было в открытую, через электронные площадки, которые государством аккредитованы. Потом приходит следователь (не экономист и не специалист с бухгалтерским образованием!) и говорит: «А мне кажется, что тонна должна стоить не тысячу рублей, а пятьсот или восемьсот. Вот я так посчитал – и вы преступники». Пока есть только одно решение суда – арбитражного, который был во Владивостоке: он признал, что антимонопольный комитет был не прав, считая что мэрия нарушила закон, мешающий конкуренции в городе Владивостоке. Я подробно изучил этот документ, и любой разумный человек, не будучи юристом, его поймет: там четко все по полочкам расписано. Что все, что вменено как якобы нарушение, таковым не является, и вообще, таких событий, по факту, не было – все это домыслы. Окончательная точка именно в этом деле на сегодня не поставлена: да, решение было отменено, но без внесения нового решения, а с направлением для повторного рассмотрения – и сейчас в этой стадии находится.

Молчание элиты - почему?

- Для жителей города было неожиданностью, когда те люди, которые обязаны своей политической карьерой в первую очередь Игорю Сергеевичу Пушкареву, заняли такую отстраненную позицию, как будто они и не знают, что случилось, - рассказал Алексей Клецкин.

- Многие заняли отстраненную позицию и таким образом, считаю, местная элита показала свою незрелость как в части профессионализма, так и собственной позиции, - отметил Павел Наливайко. - Потому что когда элита объединена, ее сложнее сломить. А когда элита рассыпается при первых угрозах, говорить о какой-то зрелости достаточно сложно с экспертной точки зрения. И за этот год – я ведь не зря сказал про элиту – элита растерялась и принялась осторожничать настолько, что она убрала самое себя с политического поля. И на это поле вышел кто? – представители прежней элиты города Владивостока.

- На самом деле это обратная сторона таких процессов резонансных, когда в момент ареста градоначальника некие политические группировки пытаются воспользоваться ситуацией, и вместо реальной альтернативы идет банальная политическая спекуляция, - отметил Клецкин. - Подобными вещами людей пытаются расположить к себе – несмотря на то, что в прошлые годы были, действительно, и проблемы с законом у этих товарищей, и с репутацией… Но все об этом забывают, и люди здесь выступают, к сожалению, разменной монетой.

Что дальше?

Как отметил Алексей Клецкин, «такие суды быстро не заканчиваются. Можно смело готовиться, что он и год продлится. Да, мы на финальной стадии ознакомления с материалами дела. Но это опять же еще месяц, либо два. Потом, есть время и у прокурора для ознакомления с материалами дела и согласования обвинительного заключения. Либо не согласования. И у суда свои сроки». Кроме того, как отметил юрист, в сентябре после выборов начнет работу Дума Владивостока нового состава: «Думаю, первое, с чего она начнет, – это формирование законодательной базы для проведения выборов главы города... Ряд процедур регламентируется именно местными правовыми актами, и, конечно же, в них могут вноситься изменения касательно конкурсных комиссий, их состава, порядка принятия решений. Там еще будет много дискуссий, я вас уверяю».

Но вместе с тем, отметил эксперт, снять Игоря Пушкарева с поста сейчас никто не может:

- Либо они (полномочия – прим.ред.) истекают по закону, либо по основаниям досрочного прекращения, установленным законом, - сказала Клецкин. - Там есть основания, когда по инициативе человека, по заявлению: смерть, объективные причины. По инициативе президента – но это тоже не подходит к этой ситуации. Либо в случае вынесения обвинительного приговора, как может быть в данном случае. Но опять же, приговор еще должен вступить в законную силу. А это тоже занимает время достаточно длительное. До той поры место не вакантно, и проводить какие-то процедуры по избранию, назначению и так далее главы города нет никаких оснований.

Перспективы

- Все будет хорошо. И понятно, что Владивосток становится сейчас центром притяжения как инвестиций, так и внимания федерального центра. Но то, что происходит сейчас – это уже, наверное, такая политическая негативная традиция именно Владивостока – подобная смена градоначальников, которую надо прекращать. Нужно систематизировать работу, демонстрировать стабильность и действительно делать из этого города центр оборота в Азиатско-Тихоокеанский регион, - сказал Павел Наливайко.