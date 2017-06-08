Владивостокцев приглашают стать донорами

Все участники акции, кто впервые сдаст кровь, получит подарки от администрации города Владивостока

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

14 июня будет отмечаться Всемирный день донора, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В этот день во Владивостоке пройдёт общегородская акция «Сдай кровь - сохрани жизнь!». Организатором мероприятия выступают администрация города Владивостока и ГБУЗ «Краевая станция переливания крови».

«Сдать кровь и тем самым помочь людям, которые в ней нуждаются, горожане смогут с 8:30 до 13 часов в краевой станции переливания крови, - сказала Наталья Борисюк, начальник отдела по реализации полномочий в сфере охраны здоровья администрации города Владивостока. - Донором крови и ее компонентов может стать каждый дееспособный гражданин с 18 лет, не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья».

Акция пройдёт на базе ГБУЗ «Краевая станция переливания крови» по адресу: улица Октябрьская, 6. При себе необходимо иметь паспорт с пропиской по городу Владивостоку.