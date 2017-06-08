СУ СК РФ Приморья рассказало, где находится заказчик убийства школьника в Большом Камне

Большекаменцы обеспокоены тем, что преступник разгуливает на свободе

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Жители Большого Камня обеспокоены тем, что подросток, заказавший убийство, до сих пор гуляет на свободе, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Большекаменцы присылают сообщения о том, что, якобы, видели парня-заказчика, свободно разгуливающего по улицам города. Сообщения приходят уже не первый раз и от людей абсолютно разных возрастов. Это лишь дает повод задуматься о том, что столько людей ошибаться не может, и преступник до сих действительно гуляет на свободе.

В пресс службе СУСК РФ по Приморью корреспонденту РИА VladNews сообщили, что такого быть просто не могло. Подобные заявления были еще в феврале. И уже тогда было известно, что оба парня находятся под стражей в СИЗО.

«На сегодняшний день оба подозреваемых в совершении преступления, и заказчик, и исполнитель, находятся под стражей», - рассказал собеседник агентства.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.