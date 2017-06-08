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Приморские дети нашли себе весьма опасное развлечение на стройке

Очевидцы обеспокоены недетскими играми
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

В распоряжении редакции оказалась видеозапись, которая шокировала приморцев, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Случившееся было заснято в Большом Камне. Очевидцы рассказали корреспонденту агентства, что местные дети забрались на строящееся здание в районе улицы Гагарина, 16Б. Но этим школьники не ограничились. Вооружившись железными штырями, они бросались ими друг в друга. 

"Может родители узнают своих детей и проведут беседу на тему того, что бывает при попадании железяками в голову", - говорят очевидцы.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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