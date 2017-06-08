В Приморье произошла авария

Родственники пострадавшего мужчины просят помощи

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Серьезное ДТП произошло в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в городе Уссурийске в районе улицы Раковская. Участниками происшествия стали два автомобиля: Toyota Ipsum и Suzuki Jimny. Удар был такой силы, что мини джип не устоял на колесах и опрокинулся набок. Как известно корреспонденту РИА VladNews, за рулем Suzuki Jimny находился мужчина. При ДТП он получил серьезную травму: сломано ребро. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Сын пострадавшего просит помощи очевидцев:

"Ребята, у кого-нибудь есть запись регистратора аварии на Раковской? На джимнике был мой отец, увезли на скорой: сломано ребро(( Что там произошло? Отцу плохо сейчас, а мама толком объяснить не может ничего", - сообщает парень.

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