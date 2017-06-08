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Владивостокцев приглашают 12 июня на благотворительный праздник в поддержку детей-отказников

Программа благотворительного праздника «Дети своей страны»
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

12 июня в рамках празднования Дня России на Университетской набережной острова Русский состоится благотворительный праздник «Дети своей страны», в ходе которого все желающие смогут помочь детям-отказникам краевой детской больницы № 2. Мероприятие пройдет с 11 до 18 часов рядом с кафе «Полина». Его организатор – благотворительный фонд «Счастливые дети» при поддержке МКУ «Молодежный ресурсный центр».

Каждый гость праздника «Дети своей страны» сможет добровольно внести пожертвования в специальные ящики, которые будут установлены волонтерами, или стать участником благотворительного аукциона и мастер-класса. Вырученные средства будут направлены в одно из отделений краевой детской больницы № 2 (ул. Приморская, 6).«В детской больнице № 2 на попечении медицинских работников сегодня находятся 53 малыша, от которых отказались по разным причинам родители. Ежедневно им требуется не только внимание и ласка со стороны взрослых, но и элементарные вещи, например подгузники и другие предметы личной гигиены, – рассказала руководитель благотворительного фонда «Счастливые дети» Светлана Нестерова. – В наших силах сделать мир этих ребят чуточку радостнее, внеся пожертвования. Для этого мы и устраиваем этот праздник».

Программа благотворительного праздника «Дети своей страны»:

  • с 11:00 до 13:00 – аквагрим, мастерская «Детский маникюр»;
  • с 13:00 до 14:00 – благотворительный аукцион;
  • с 14:00 до 18:00 - аквагрим, мастерская «Детский маникюр», мастер-классы «Фенечки» и Гипсовая игрушка».

На благотворительный праздник приглашаются все желающие. Более подробная информация по телефону +79089696115, Нестерова Светлана Владимировна.

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