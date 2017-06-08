Сотрудники МЧС России круглосуточно дежурят в местах подтопления в Чугуевском районе Приморья 12:50, 08 июня Сотрудники МЧС России круглосуточно дежурят в местах подтопления в Чугуевском районе Приморья
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Сотрудники МЧС России круглосуточно дежурят в местах подтопления в Чугуевском районе Приморья

Специалистами Роспотребнадзора организован контроль качества питьевой воды нецентрализованных источников водоснабжения
Фото: Odnastroka.ru Фото: Odnastroka.ru
Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

5 июня в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что в результате выпадения значительного количества осадков в период с 1 по 4 июня в Чугуевском районе произошёл подъём уровня воды в реках Уссури, Павловка и Извилинка до 1,2 м, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

В Чугуевском сельском поселении введён режим «Чрезвычайная ситуация» местного уровня реагирования.

В результате наблюдался частичный перелив дороги на автодороге Извилинка-Берёзовка. В настоящее время транспортное сообщение осуществляется в объезд через населённый пункт Фадеевка. Процесс жизнеобеспечения не нарушен, движение осуществляется в штатном режиме.

Частично подтоплены низкопойменные участки огородов в сёлах: в сёлах Новомихайловка, Извилинка, Уборка, Павловка, Соколовка, Антоновка. В настоящее время остаются подтоплены огороды в 21 населённом пункте: Новомихайловка – 7 придворовых территорий и огородов, Кокшаровка – 8, Антоновка – 6. Вода ушла из четырёх населённых пунктов в сёлах: Извилинка, Уборка, Павловка и Соколовка.

Наблюдается стабильное снижение уровня воды на 15-20 см в сутки. В эвакуации населения нет необходимости. Подтопленных жилых домов нет. Угрозы жизнеобеспечению населения нет.

Для координации действий сил и средств в Главном управлении МЧС России по Приморскому крае работает оперативный штаб. На месте подтопления работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Приморскому краю. В повышенной готовности находится аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Приморскому краю, готовая оказать помощь местному населению в случае ухудшения обстановки. Организовано взаимодействие с органами местного самоуправления.

Подготовлены два пункта временного размещения для оказания помощи гражданам: в Ледовом дворце в селе Чугуевка вместимостью 130 человек и в Доме культуры села Новомихайловка, вместимостью 182 человека.

Спасателями проведён подворовый обход населения, оказана адресная помощь населению. В населённых пунктах имеются продукты питания, бутылированная вода, предметы первой необходимости и медикаменты. Особое внимание уделяется работе с маломобильной категорией граждан и детьми.

Специалистами Роспотребнадзора организован контроль качества питьевой воды нецентрализованных источников водоснабжения – воды в открытых водоёмах, сточных вод, колодцах и централизованными – в колонках.

Сотрудники лечебных учреждений готовы в круглосуточном режиме оказать всю необходимую помощь гражданам.

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