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Госавтоинспекция Приморья информирует об изменении графика работы

График работы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Госавтоинспекция информирует, что в связи с празднованием 12 июня Дня независимости России в подразделениях МЭО, МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю прием граждан по вопросам регистрации транспортных средств, приема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений не будет осуществляться в понедельник, 12 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

С 13 июня (вторник) подразделения возобновят свою работу.

Режим работы:

с 08:00 до 17:00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00

среда с 08.00 до 12.00

выходные дни: суббота, воскресенье

Осмотр транспортных средств осуществляется на смотровой площадке с 07.45 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.

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