Владивостокцы за день попали в 76 ДТП

Но пострадал только один из водителей

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Владивостокцы, а также гости приморской столицы в среду, 7 июня, попали в 76 ДТП (из них 54 - с материальным ущербом), сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Однако за сутки в ДТП пострадал только один человек - мужчина-водитель. Участники 7 столкновений транспортных средств составили европротоколы.

Всего инспекторы ДПС составили в этот день 342 протокола о различных нарушениях ПДД.

Так, в отношении пешеходов было составлено 113 протоколов, в отношении таксистов - 9, водителей автобусов - 2.

Зафиксировано 22 эпизода не предоставления водителями преимущества пешеходам, 18 случаев пьяной езды, 4 нарушения правил перевозки несовершеннолетних.

Сотрудники ГАИ составили протоколы по 55 случаям нарушения правил парковки (на СВЗТ доставлено 58 автомобилей). Копии протоколов получил на руки 21 владелец авто с тонированными стеклами, 18 нарушителей скоростного режима и 2 злостных неплательщиков штрафов ГИБДД.