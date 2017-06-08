Владивостокский водитель получил травму головы в ДТП на трассе Седанка-Патрокл

Авария произошла вечером в среду

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Владивостокский водитель получил травму головы в ДТП на 28-м километре государственной трассы Де Фриз - Седанка - Патрокл; столкновение движущегося и неподвижного автомобилей произошло накануне вечером, около 20:20. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, автомобиль Mazda Demio (за рулем был мужчина 1992 года рождения), двигавшийся со стороны улицы Маковского в сторону острова Русский, въехал в стоящий автомобиль Nissan Bluebird (за рулем был мужчина 1991 года рождения). Водитель Nissan получил легкую черепно-мозговую травму и направлен на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.