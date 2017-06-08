Двое приморцев совершили нападение на пенсионеров

Подозреваемые заключены под стражу

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Полицейские задержали жителей Приморья, подозреваемых в разбойном нападении на пенсионеров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Спасский» обратилась женщина, рассказавшая, что на ее пожилых родственников напали неизвестные. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что двое неизвестных мужчин в шапках с прорезями для глаз, разбив окно на веранде, проникли в дом её родственника, проживающего на улице Ханкайской в селе Спасское. Причинив пенсионерам телесные повреждения, злоумышленники похитили денежные средства, телевизор, кухонный комбайн, мультиварку, а также продукты питания. Врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, госпитализировали пенсионеров с сотрясением головного мозга и ранами головы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий инспекторы патрульно-постовой службы полиции установили личности и задержали ранее судимых местных жителей 37 и 47 лет. Злоумышленников обнаружили в кафе около вокзала. В отделе полиции задержанные дали признательные показания в совершении разбойного нападения.

В ходе обыска по месту жительства одного из подозреваемых обнаружено и изъято похищенное имущество а также шапки с прорезями для глаз.

В следственном подразделении отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Разбой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Подозреваемые заключены под стражу.