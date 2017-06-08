Родственники усопшего устали ждать правоохранителей

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Полицейский во Владивостоке два дня не выезжал к трупу; ЧП произошло на острове Русский. Как рассказал корреспонденту РИА VladNews источник в правоохранительных органах, во время дежурства участковый получил сообщение о смерти человека - но вместо выезда и осмотра с фотографированием (на случай криминала) решил ограничиться простым звонком родственникам умершего. При этом полицейский отметил в документах, что на место выезжал.

Родственники умершего ждали приезда полиции два дня, после чего у них просто "лопнуло терпение" и они позвонили в правоохранительные органы с вопросом, когда все-таки ждать участкового.

Происшествие было официально зарегистрировано, как ЧП по личному составу.

Напомним, ранее РИА VladNews писало о том, что участковый с острова Русский опозорил правоохранительные органы на Медиасаммите-2017. Как отметил источник, речь идет о том же человеке, который не выехал к трупу.