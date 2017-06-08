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Спорт

Во Владивостоке состоится массовый заплыв вдоль мыса Басаргина

Участники допускаются к заплыву только при наличии сигнального буйка яркой окраски
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

В субботу, 10 июня, во Владивостоке состоится массовый заплыв вдоль мыса Басаргина, сообщает РИА VladNewscj ccskrjq yf ghtcc-cke;,e flvbybcnhfwbb ujhjlf/ Сбор участников начнется в 9 часов в бухте Соболь, откуда в 11.30 будет произведен старт. Мероприятие организовано администрацией города Владивостока и Федерацией подводного спорта Приморского края. Для участия в заплыве приглашаются все желающие.

Дистанция заплыва составит пять километров и пройдет вдоль полуострова Басаргина с финишем в бухте Патрокл. Безопасность участников на воде будет обеспечивать катер сопровождения.

Все участники мероприятия могут использовать специальное снаряжение - ласты, маску, дыхательную трубку, гидрокостюм, грузовой пояс, очки, перчатки, лопатки для плавания, компас и другие. Запрещается использовать дополнительные плавучие приспособления, такие как плот, доска для плавания.

Участники допускаются к заплыву только при наличии сигнального буйка яркой окраски, закрепленного на поясе с помощью шнура. Организаторы готовы обеспечить ими пловцов, а также яркой шапочкой и сигнальным свистком.

Дополнительная информация по телефону +7902-556-77-76 – Дмитрий Анашкин, президент федерации подводного спорта Приморского края.

Отметим, заплыв вокруг мыса Басаргина является тренировочным перед марафонским заплывом «Амурский залив – 2017», который состоится с 23 по 25 июня. Это будет пятый марафон, который ежегодно проходит во Владивостоке с 2013 года.

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