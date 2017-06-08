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Обвиняемая в мошенничестве жительница Приморья предстанет перед судом

Женщина скрылась после совершения преступления
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

В апреле текущего года сотрудникам Национального центрального Бюро Интерпола МВД России удалось добиться экстрадиции 47-летней жительницы Приморья, обвиняемой в совершении преступления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. Фигурантка разыскивалась за мошенничество в особо крупном размере, совершенное во Владивостоке в период с марта 2011 по январь 2012 года. По версии следствия, обвиняемая, являясь директором компании по осуществлению ремонтно-строительных работ, заключила договор с медицинским учреждением. Обязательства по осуществлению работ были выполнены не в полном объеме. В результате мошеннических действий присвоены свыше 3,6 млн рублей.

СУ СК России по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

В связи с тем, что обвиняемая после совершения преступления скрылась, она была объявлена в розыск по каналам Интерпола. В результате оперативных мероприятий фигурантка уголовного дела была задержана правоохранительными органами Украины в международном аэропорту Одессы, откуда планировала вылететь в Израиль. Обвиняемая при содействии ФСИН России доставлена в СИЗО Владивостока.

Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в Первореченский районный суд для рассмотрения по существу.

В отношении двух других соучастников преступления уголовное дело уже рассматривается в суде. При этом в марте 2017 года оба фигуранта осуждены за совершение мошеннических действий по аналогичной схеме. Суд приговорил их к реальному лишению свободы на срок 7 лет 6 месяцев и 6 лет 6 месяцев соответственно.

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