Во Владивостоке огнеборцы защитили квартиру от огня

Информации о пострадавших нет

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу года Владивостока вчера, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в квартире дома на улице Нейбута, расположенной на третьем этаже.

Оперативно прибывшие на место происшествия огнеборцы незамедлительно приступили к тушению. В связи с сильным задымлением внутри жилого помещения было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. В ходе разведки брандмейстеры установили, что на балконе квартиры горят домашние вещи.

Через 7 минут пожар был локализован. Общая площадь возгорания составила 1 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. Благодаря профессионализму огнеборцев удалось оперативно ликвидировать возгорание и не допустить перехода огня на комнаты. На пожаре работали семь человек личного состава и две единицы техники.