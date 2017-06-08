Населению подтопленных районов Приморья оказывается адресная помощь

Работает оперативная группа спасателей

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Ситуация, связанная с подтоплением в Чугуевском районе находится на постоянном контроле сотрудников МЧС России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Для координации действий сил и средств в Главном управлении МЧС России по Приморскому крае развёрнут оперативный штаб. На месте подтопления работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Приморскому краю. В повышенной готовности находится аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Приморскому краю, готовая оказать помощь местному населению в случае ухудшения обстановки. Организовано взаимодействие с органами местного самоуправления.

Подготовлены два пункта временного размещения для оказания помощи гражданам: в Ледовом дворце в селе Чугуевка вместимостью 130 человек и в Доме культуры села Новомихайловка, вместимостью 182 человека.

Спасателями проведён подворовый обход населения, оказана адресная помощь населению. В населённых пунктах имеются продукты питания, бутылированная вода, предметы первой необходимости, медикаменты, дизельное топливо для дизельной электростанции. Особое внимание уделяется работе с маломобильной категорией граждан и детьми. Проведено обследование повреждённого моста и участков дорог,осуществлён контроль населенных пунктов с ограниченным автомобильным сообщением.

Напомним, что жители села Березовка в Приморье оказались отрезаны от «большой земли».

Вчера, 7 июня, для оказания помощи подтопленным районам выдвинулась группа спасателей.

Ранее агентство сообщало, что в Чугуевском сельском поселении введён режим «Чрезвычайная ситуация» местного уровня реагирования.