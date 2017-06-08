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Опубликован список самых пьющих регионов России

В Московской области больше всего в стране употребляют пиво
Фото: Narko-centra.ru Фото: Narko-centra.ru
Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

По данным Роспотребнадзора, больше всего спиртных напитков в России употребляют жители Магаданской области, пишет газета «Известия».

Кроме того, в число самых пьющих регионов попали Москва, Сахалинская область и Республика Коми.

Отмечается, что в Московской области больше всего в стране употребляют пиво — на каждого жителя приходится более 90 л за год. Также в тройку лидеров по употреблению пенного напитка вошли Республика Хакасия и Сахалинская область.

При этом в число самых «трезвых» регионов попали Ингушетия и Чечня, а также Кабардино-Балкария и Северная Осетия.

В прошлом году Магаданская область также заняла последнее место в «рейтинге трезвости».

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