Опубликован список самых пьющих регионов России

В Московской области больше всего в стране употребляют пиво

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

По данным Роспотребнадзора, больше всего спиртных напитков в России употребляют жители Магаданской области, пишет газета «Известия».

Кроме того, в число самых пьющих регионов попали Москва, Сахалинская область и Республика Коми.

Отмечается, что в Московской области больше всего в стране употребляют пиво — на каждого жителя приходится более 90 л за год. Также в тройку лидеров по употреблению пенного напитка вошли Республика Хакасия и Сахалинская область.

При этом в число самых «трезвых» регионов попали Ингушетия и Чечня, а также Кабардино-Балкария и Северная Осетия.

В прошлом году Магаданская область также заняла последнее место в «рейтинге трезвости».