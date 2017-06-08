Опубликован список самых пьющих регионов России

По данным Роспотребнадзора, больше всего спиртных напитков в России употребляют жители Магаданской области, пишет газета «Известия».
Кроме того, в число самых пьющих регионов попали Москва, Сахалинская область и Республика Коми.
Отмечается, что в Московской области больше всего в стране употребляют пиво — на каждого жителя приходится более 90 л за год. Также в тройку лидеров по употреблению пенного напитка вошли Республика Хакасия и Сахалинская область.
При этом в число самых «трезвых» регионов попали Ингушетия и Чечня, а также Кабардино-Балкария и Северная Осетия.
В прошлом году Магаданская область также заняла последнее место в «рейтинге трезвости».