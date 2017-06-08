Александр Галушка посетил главный музей Приморья

Он отметил, приморский музей меняет традиционное представление об учреждении культуры

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка посетил Приморский государственный музей имени Арсеньева в ходе рабочего визита в регион 7 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития

Приморский музей был открыт во Владивостоке в конце 19 века, первым на Дальнем Востоке. Сегодня это самый посещаемый региональный музей в России, а его руководитель Виктор Шалай в нынешнем году был удостоен премии Президента за вклад в сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия страны.

Коллекция главного музея Приморья насчитывает более 400 тысяч экспонатов: это артефакты древних государств с тысячелетней историей и предметы быта нескольких эпох истории страны, которые повествуют об истории и культуре всего дальневосточного региона.

Александр Галушка осмотрел выставки, посвященные истории заселения дальневосточных земель, первопроходцам и предпринимателям, людям, стоявшим у истоков экономики региона. Сегодня, когда в России реализуется государственная политика развития Дальнего Востока, эти экспозиции особенно актуальны, отметил глава Министерства.

Приморский музей имени Арсеньева знакомит гостей не только с историей дальневосточного региона, но и с культурными традициями других российских регионов, рассказал директор учреждения.

- Мы активно сотрудничаем с музеями других регионов. Многие и не подозревают, какие коллекции хранят музеи малых городов. Так, в рамках проекта «Коллекционируя Россию» проводили выставку муромских кокошников, сейчас в музее экспонируется коллекция религиозной деревянной скульптуры 18 века «Пермские боги». Планируем показать приморцам и гостям края новгородские берестяные грамоты и ивановский текстиль. У нас еще много нерассказанных историй, - сказал Виктор Шалай.

Министр по развитию Дальнего Востока отметил, приморский музей меняет традиционное представление об учреждении культуры.

- Музей по-настоящему народный, очень приятно, что в его создании участвовали и жители края, понимая значимость культурной жизни в развитии региона. Приморский музей меняет традиционное представление об учреждении истории и культуры, как о статичном. Здесь наряду с укорененностью есть динамика и разнообразие, создаются новые выставки и экспозиции, открывающие новые грани богатой национальной истории и культуры, где всегда можно найти и мудрые советы, и вдохновляющие примеры, - отметил Галушка.

Отметим, министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка находится с рабочим визитом в Приморье. Завтра, 8 июня, глава ведомства примет участие в торжественном открытии и ряде мероприятий четвёртого дальневосточного МедиаСаммита. В этом году главной темой традиционной встречи представителей медиа-сообщества станет развитие дальневосточного региона.