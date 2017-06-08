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Во Владивостоке будут судить матроса-наркомана

Ему грозит наказание в виде 10 лет колонии
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Владивостокские следователи направили в суд уголовное дело в отношении обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотического средства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

По версии следствия, 39-летний местный житель, отправляясь в рейс на транспортном рефрижераторном судне, хранил там наркотики. Во время личного досмотра сотрудники полиции изъяли у него три шприца с веществом бурого цвета. Как установила экспертиза, в пакете находился гашиш массой около 13 граммов.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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