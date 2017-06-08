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Общество

Во Владивостоке введут запрет на парковку и остановку

Работы проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

Управление дорог и благоустройства администрации Владивостока сообщает о введении запрета на остановку и стоянку автотранспортных средств на участках улиц Хабаровская и Комсомольская, а именно в непосредственной близости к выезду на Океанский проспект, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Запрещающие знаки 3.27 «Остановка запрещена» с информационной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» будут установлены по улице Комсомольской и Хабаровской за 50 метров до выезда на Океанский проспект.

Работы проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности и организации доступного проезда.

Напомним, что работы по обслуживанию и установке новых дорожных знаков продолжаются во Владивостоке. С начала 2017 года в столице Приморья проведено обслуживание, установлено и заменено более 550 знаков и информационных табличек. Новые знаки предупреждают автолюбителей о приближении к искусственным дорожным неровностям, запрете стоянки, работе эвакуаторов, направлении движения, о приближении и границах наземных пешеходов и т.д. Работы по текущему содержанию, обслуживанию и установке знаков проводятся силами муниципального учреждения «Содержание городских территорий».

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