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Политика и экономика

Совместные проекты по переработке и сжиганию мусора обсудили специалисты администрации Владивостока и представители японской делегации

Вместе с мусоросжигательным заводом во Владивостоке на улице Холмистая, 1 уже четыре года успешно работает комплекс по переработке и утилизации отходов
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

7 июня в администрации Владивостока прошла рабочая встреча заместителя главы города Сергея Черкасова с главным менеджером по проектам администрации префектуры Тоттори Оиши Сохэй, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Также во встрече приняли участие исполняющий обязанности начальника управления охраны окружающей среды Антон Бибиков, директор «Спецзавода №1» Евгений Ширяев, старший консультант «Исследовательского института Номура» Ямада Хидюэки, директор Дальневосточного офиса компании Marubeni Нагата Кенсуки и другие.

Напомним, администрация Владивостока ведет работу по подготовке проектов развития Владивостока, все они будут представлены на заседании Российско-Японской рабочей группы – VI диалога по вопросам инфраструктурной политики «Quality Infrastructure Dialogue».

В центре обсуждения сегодня – модернизация газоочистного оборудования мусоросжигательного завода. Это необходимо для того, чтобы уменьшить выброс вредных веществ. Сергей Черкасов подчеркнул, что буквально на днях администрация города заключила контракт на установку новых фильтров на Спецзаводе №1 (Бородинская, 28). Благодаря этой мере система газоочистки значительно улучшится и будет достигать 99-100 % своей эффективности.

Вместе с мусоросжигательным заводом во Владивостоке на улице Холмистая, 1 уже четыре года успешно работает комплекс по переработке и утилизации отходов. Именно на него приходится основная часть городского мусора. На предприятии его сортируют по семи направлениям, в том числе стекло, пластик, алюминий, дерево, текстиль. Однако на вторичную переработку уходит всего 10-15% отходов.

«При использовании высоких технологий этот показатель может вырасти до 40 процентов - прокомментировал Сергей Черкасов, - Япония всему миру известна именно такими технологиями. Поэтому я надеюсь, что мы сможем вместе поработать в этом направлении».

Представители российской стороны подчеркнули: на территории комплекса в 54 га можно построить еще несколько предприятий по переработке мусора. Уже готовы инвестиционные проекты, есть земельные участки, есть развитая инфраструктура с электричеством и водой.

В свою очередь японская сторона задала множество уточняющих вопросов - про объемы перерабатываемого мусора, про спрос на переработанный пластик и стекло. И выразила готовность обсудить с японскими предпринимателями строительство предприятий по глубокой вторичной переработке отходов, чтобы примерно оценить стоимость таких работ. Свои предложения представители японской делегации пришлют в письменном виде и их обсуждение запланировано на Восточном-экономическом форуме.

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