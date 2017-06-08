Российско-японская делегация обсудила перспективы развития Владивостока

В завершение рабочей встречи делегация посетила территорию МУП «Спецзавод №1»

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

6 июня и.о. главы Владивостока Константин Межонов, специалисты администраций города и Приморского края, а также Министерства строительства и ЖКХ РФ провели выездную рабочую встречу по вопросам формирования комфортной городской среды, создания объектов инфраструктуры с представителями японской делегации, которая прибыла во Владивосток в рамках российско-японского диалога и создания мастер-плана развития Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. С японской стороны в совещании приняли участие представители Министерства земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, а также японские бизнесмены.

В ходе мероприятия гостям столицы Приморья были представлены несколько инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации на территории города Владивостока. Участники встречи осмотрели предполагаемое место строительства многофункционального культурно-досугового комплекса на Корабельной Набережной, где планируется возвести также рыбный рынок, парковки и благоустроить прилегающую территорию.

Также гости побывали в парке Минного городка, где им представили концепцию развития парка и основные идеи реконструкции – сохранение лесного массива и каскада озёр, устройство пешеходных, беговых и велосипедных дорожек, детских площадок и площадок для отдыха, строительство парка аттракционов, кафе и ресторанов и т.д. Кроме того, парк Минного городка - одна из площадок, где предлагается разместить зону с культурно-просветительскими элементами «Японский сад».

В завершение рабочей встречи делегация посетила территорию МУП «Спецзавод №1» - котельный цех и газоочистные сооружения, где обсудили модернизацию оборудования мусоросжигательного завода с целью уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу, а также наметили вектор дальнейшего сотрудничества.