Экологический квест «Чистый Русский» пройдет во Владивостоке 12 июня

Чтобы принять участие в квест-игре, необходимо собрать команду из 2-4 человек

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

В следующий понедельник, 12 июня, в приморской столице впервые состоится экологическая квест-игра «Чистый Русский». Побороться за чистоту и призы администрация Владивостока приглашает всех желающих горожан.

Как сообщили в управлении охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока, эко-кевст пройдет на Русском острове. В нем победит тот, кто оперативнее соберёт больше всего мусора (с учётом требований раздельного сбора), а также сделает лучшие фото в социальных сетях с тегом #чистыйрусский и отгадает загадки. Всем участникам будет предоставлен необходимый инвентарь. Победители получат призы.

Кроме этого, в рамках мероприятия будут организованы пикник и концерт популярных владивостокских музыкальных исполнителей – группы «Марлин» и певицы Анастасии Мещеряковой.

Чтобы принять участие в квест-игре, необходимо:

собрать команду из 2-4 человек,

зарегистрироваться по ссылке https://cleangames.ru/events/cleanrussky

По словам соорганизаторов мероприятия – экологического проекта «Остров мечты» – для всех участников будет организован трансфер, контактный телефон 89247293324, Наталья Якунина, руководитель «Острова мечты».

Более подробная информация в группе ВКонтакте «Чистый Русский – экологический квест на острове».

Партнеры мероприятия: экологический проект «Остров мечты», международный музыкальный фестиваль V-ROX, Дальневосточное отделение Агентства стратегических инициатив при президенте России, Дальневосточный федеральный университет, администрация Приморского края.

Для информации:

Экологическая квест-игра организована администрацией Владивостока в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока» на 2014-2019 гг., подпрограммы «Экологическое просвещение и образование населения».

Мероприятие пройдет по принципу общероссийского экологического проекта «Чистые игры». За два с половиной года в разных регионах проведено более 50 игр, в которых приняли участие 5 тысяч человек и собрано 130 тонн мусора.