Администрация города предлагает использовать в оформлении учреждений в честь 157-летия Владивостока баннеры и плакаты, разработанные в единой концепции

Макеты баннеров для скачивания

Владивосток, четверг, 08 июня , РИА Vladnews.

В преддверии Дня города администрация Владивостока предлагает использовать для праздничного оформления учреждений баннеры и плакаты, разработанные в единой концепции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В этой году вниманию горожан представлены два варианта баннеров. Первый - это стилизованный под детский рисунок парусник в море.

Основой второго макета является природный символ Владивостока – рододендрон.

Праздничный облик традиционно приобретают библиотеки, школы, детские сады, витрины магазинов и фасады зданий, где располагаются различные организации и предприятия города.